رفضت مواعدته.. كتاب جديد يكشف هوس الأمير هاري بالنجمة جينيفر أنيستون

كشف كتاب جديد أن الأمير هاري كان مهووسًا بالنجمة الأمريكية جينيفر أنيستون، وكان يريد مواعدتها لكنها رفضت.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد كشف الكتاب، وهو من تأليف الكاتب الكندي يان هالبرين، أن الأمير هاري عندما كان عمره 24 عامًا، كان مهووسًا بجينيفر بعد رؤيتها على غلاف مجلة ”جي كيو“ بإطلالة جريئة للغاية.

وظهرت جينيفر على غلاف المجلة في عام 2009، عارية تمامًا لا ترتدي سوى ربطة عنق، الأمر الذي أثار جنون الأمير هاري الشاب، وكشف يان هالبرين، أنه آنذاك، بدأ الأمير هاري إرسال الرسائل لنجمة مسلسل ”فريندز“، كما أراد مواعدتها، ولكن جينيفر رفضت؛ بسبب فارق العمر بينهما البالغ 16 عامًا.

وبالإضافة إلى ذلك، صرح يان هالبرين: أن ”الأمير قال لصديق مقرب، إن الممثلة المفضلة لديه كانت جينيفر، وحصل على رقم هاتفها وراسلها وأرسل إليها إيموجي“. وأكد الكاتب أن أحد المصادر كشف له أن جينيفر كانت على دراية بإعجاب الأمير، لكنها لم تبادله الإعجاب بسبب فارق السن.

وكما هو معروف، تشتهر جينيفر بلعبها دور ”راتشيل“ في مسلسل ”فريندز“، والمثير للانتباه، أن اسم شخصيتها كان هو نفسه اسم شخصية ميغان ماركل في مسلسل ”سوتس“، حيث كان اسمها ”راتشيل“ أيضًا.

هذا وأوضح يان هالبرين، أن أميرة القلوب الراحلة ديانا، تعد واحدة من أهم الأشخاص الذين مثلوا قدوة لجينيفر أنيستون.

وفيما يتعلق بكتاب يان هالبرين عن جينيفر أنيستون، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن عنوانه أو ميعاد طرحه.