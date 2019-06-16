رايا أبي راشد تتحدث عن مقلب رامز جلال.. وتكشف موعد عودة ”سكوب“

أكدت الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد أنها لم تكن تعلم بمقلب الفنان رامز جلال الرمضاني ”رامز في الشلال“ في البداية، مشيرة إلى أنها شاركت في البرنامج على أنه برنامج للمسابقات.

وقالت، في تصريحات تليفزيونية ، إن الإعلامية مهيرة عبد العزيز اتفقت معها على المشاركة في برنامج للمسابقات، مضيفة أنها بمجرد وصولها لهناك حدثت بعض الأشياء التي أثارت استياءها مثل استهانة فريق العمل بالمخاطر التي تتعرض لها دون تقديم المساعدة لها بالشكل المطلوب.

و أشارت إلى أنها لم تتذكر تفاصيل ما حدث بشكل جيد بسبب كثرة الصراخ من فريق العمل، والذي كان القصد منه زيادة توترها وتشتيت انتباهها حتى لا تكتشف المقلب.

أما عن اللحظة التي اكشتفت فيها المقلب، قالت إنه عندما اقتربت منها الغوريلا رأيت أن عيونها عيون أنسان وليس غوريلا، وقتها فقط أدركت أنها وقعت في فخ المقلب.

كما كشفت عن موعد عودة برنامجها الشهير ”سكوب“، مشيرة إلى أن الحلقة الأولى من الموسم الجديد سيتم عرضها في ٣٠ يونيو وضيفها سيكون النجم العالمي براد بيت.

وأضافت أنها تحب تناول الحلويات وخاصة الآيس كريم، ولكنها تحرص ان لا تتناول كميات كبيرة منها حتى لا يزيد وزنها، نظرا لأن عملها على الشاشة يمنعها من اكتساب وزن زائد.

يذكر أن الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد كانت قد شاركت في تقديم الموسم السادس لبرنامج ”أرابز غوت تالنت“.