موقف طريف لمحمد عبده في حفل بريدة (فيديو)‎

تعرض الفنان السعودي محمد عبده، لموقف طريف أثناء إحيائه، مساء أمس للحفل التاريخي في مدينة بريدة، عاصمة منطقة القصيم المعروفة بأنها من أكثر مناطق المملكة محافظة.

وأثناء اندماج عبده في الغناء فوجئ بجرادة تنزل على جبينه لكنه تمكن من الحفاظ على ثباته الانفعالي وواصل غناءه دون تغيير.

وبعد ثوان التقط فنان العرب الجرادة بيده وهو يبتسم وسط ضحكات الجمهور القريب.

ظهور تاريخي لـ #محمد_عبده_في_القصيم .. سلطن وأبدع كعادته.. الكل رحب به.. حتى جرادة pic.twitter.com/OAN5pl7tJd — بتال القوس (@battalalgoos) June 14, 2019

مسك الجراده وابتسم لها وغنالها هالحسن سبحان ربه ظالم ومااعدله????♥️

الواحد نفسه تراوده يكون جراده والله. #محمد_عبده_بالقصيم pic.twitter.com/ickOKDkYZQ — نـجلاء. (@lP19I) June 15, 2019

ويعد حفل الفنانان السعوديان، محمد عبده، وخالد عبدالرحمن، مساء يوم الجمعة، أول حفل فني يُقام في بريدة التي تعد معقل المحافظين السعوديين.

وقال الفنان محمد عبده، لإحدى محطات التلفزة المحلية قبيل صعوده إلى المسرح للغناء ”إنه اختبار لي“.

وتعد هذه حفلة رمزيةً تكتسي أهمية خاصة تم بها كسر الحظر المفروض على الفنون والغناء في آخر مناطق البلاد التي خرج منها علماء ودعاة حرموا الفنون وقيدوا حياة المجتمع بتفسيرات دينية متشددة، تخلت عنها السعودية في السنوات الثلاث الماضية وحثت الخطى سريعاً نحو الانفتاح على العالم وفنونه وثقافاته.