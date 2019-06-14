عرض فيلا الملكة إليزابيث والأمير فيليب للبيع.. تعرّف على السعر

عرضت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، أول منزل مكثت فيه بعد زواجها من الأمير فيليب في مالطا، للبيع، بسعر يصل إلى 6 ملايين و300 ألف دولار.

وعاشت إليزابيث في تلك الفيلا المُطلّة على مرفأ مارسامكسيت، بين عامي 1949 و1951، أي قبل أن تصبح ملكة العرش البريطاني في العام 1952.

وتبلغ مساحة الفيلا 1560 مترًا مربعًا، وتتكون من غرفة جلوس، وغرفة طعام، ومطبخ، و6 غرف نوم، و3 حمامات، وقاعة كبيرة للمناسبات، ومرآبين، وغرف أخرى، بالإضافة إلى حديقةٍ كبيرة تبلغ مساحتها 900 متر مربع.

وعلى الرغم من حديث الملكة إليزابيث عن مكانة الفيلا في قلبها، إلا أن ذلك لم يمنع اتخاذها قرار الاستغناء عنها، حيث قالت خلال زيارة لمالطا العام 2015، إن تلك الفيلا مكان مميز جدًّا بالنسبة لها، وتُذكّرها بالأيام السعيدة التي قضتها مع الأمير فيليب.

يذكر أن وكالة العقارات التي عرضت المنزل للبيع، أكدت في بيانها عن الفيلا ومواصفاتها أنها ”رمز تاريخي مهم“.