”إرم نيوز“ يكشف عن  نجوم مسلسل ”حارس القدس – المطران كبوجي“

بدأت التحضيرات الأولى لتنفيذ مسلسل ”حارس القدس – المطران كبوجي“، بعدما تأخر إنتاجه بسبب التكلفة الإنتاجية العالية للعمل، والاتفاق على تفاصيل التصوير والبحث عن الأماكن المناسبة لفكرة العمل.

والمسلسل، الذي سيكون جاهزًا للعرض في الموسم الدرامي المقبل، من تأليف حسن يوسف وإخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

وبدأ الخطيب ومؤسسة الإنتاج بالاتفاق مع نجوم العمل الذي يتحدث عن سيرة حياة ”المطران كبوجي“، وهومطران كنيسة الروم الكاثوليك بالقدس المحتلة، عُرف بمواقفه الوطنية ونضاله من أجل القضية الفلسطينية، وبمقاومته للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وهو من مواليد مدينة حلب السورية.

وعلم ”إرم نيوز“ من مصادر خاصة أن الفنان القدير غسان مسعود سيؤدي دور البطولة من خلال شخصية ”المطران“ فيما سيشاركه الأدوار كل من صباح الجزائري، وأسعد فضة، ورنا شميس، وبسام لطفي، وترف التقي، وأحمد رافع، وأسماء أخرى لم يتأكد حضورها بعد من بينهم النجمة كندا حنا.