الفنان الأمريكي ”ني يو“ يعتذر للسعوديين

اعتذر الفنان الأمريكي المعروف ”ني يو“، يوم الجمعة، لجمهوره في السعودية بعد إلغاء حفل افتتاح أول ملهى ليلي في البلاد بالتزامن مع انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ”ني يو“ الذي يملك أكثر من 6 ملايين معجب على ”تويتر“، إنه يعتذر لسكان السعودية عن إلغاء الحفل الذي كان سيحييه، وأنه كان في طريقه إلى الملهى الليلي الجديد قبل أن يتم إبلاغه بإلغاء الحفل.

Wow…Apologies to the people of Saudi Arabia. Was literally on my way to the venue when I heard it was shutdown due to some technicality. Was looking forward to performing. Much love to my guys at White Jeddah. Maybe we try again some other time.

Let me know????????‍♂️

— NE-YO (@NeYoCompound) ١٣ يونيو ٢٠١٩