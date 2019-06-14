الفنان الأمريكي ”ني يو“ يعتذر للسعوديين

اعتذر الفنان الأمريكي المعروف ”ني يو“، يوم الجمعة، لجمهوره في السعودية بعد إلغاء حفل افتتاح أول ملهى ليلي في البلاد بالتزامن مع انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ”ني يو“ الذي يملك أكثر من 6 ملايين معجب على ”تويتر“، إنه يعتذر لسكان السعودية عن إلغاء الحفل الذي كان سيحييه، وأنه كان في طريقه إلى الملهى الليلي الجديد قبل أن يتم إبلاغه بإلغاء الحفل.

Wow…Apologies to the people of Saudi Arabia. Was literally on my way to the venue when I heard it was shutdown due to some technicality. Was looking forward to performing. Much love to my guys at White Jeddah. Maybe we try again some other time.

Let me know????????‍♂️ — NE-YO (@NeYoCompound) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وكانت سلسلة ملاهي ”وايت“ الليلة الشهيرة، قد أكدت إنهاء استعداداتها لافتتاح أول فرع لها في مدينة جدة مساء الأربعاء بمشاركة الفنان ”ني يو“، ليكون أيضًا أول ملهى ليلي في البلاد.

وأثير جدل واسع حول النادي الليلي الجديد في اليومين الماضيين، وسط تضارب في الأنباء حول حقيقة حصول القائمين على الملهى على التراخيص المطلوبة في بلد محافظ كالسعودية.

وأنهت هيئة الترفيه السعودية ذلك الجدل، وقالت مساء الأربعاء، إنها فتحت تحقيقًا فوريًا في الفيديوهات المتداولة للنادي الليلي، كونها مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة الحكومية.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن الفعالية ”كانت بالأصل ترخيصًا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفة الجسيمة وغير المقبولة“.

وتابعت الهيئة أنها ”تعلن عن ذلك الأمر بشفافية للرأي العام، لتؤكد حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفة قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم“.

الهيئة العامة للترفيه تفتح تحقيقاً فورياً في مقاطع فيديو تم تداولها لإحدى الفعاليات في مدينة جدة لم يتم ترخيصها من قبل الهيئة pic.twitter.com/MAIKTCM2EZ — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) ١٣ يونيو ٢٠١٩

ولم تعلق إدارة ملاهي ”وايت“ على بيان الهيئة، ليبقى مصير فرعها الجديد غامضاً قبل افتتاحه الرسمي، وبعد أن تم نشر عدد من مقاطع الفيديو من داخله والتي كانت السبب في الانتقادات الحادة لهيئة الترفيه ومطالبتها بمنع افتتاح الملهى.

وكانت الإعلانات المتداولة عن ”وايت جدة“ قد تضمنت أنه لن يسمح في النادي الليلي تقديم الخمور المحظورة في عموم البلاد، فيما سيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحاً، وسيمنع من هم دون الـ18 عاماً من الدخول إلى ”البار“.