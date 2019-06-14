بالفيديو.. سيرين عبد النور تتحدث عن مشاهدها الجريئة مع تيم حسن في ”الهيبة“

قالت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، إن مشاهدها الجريئة مع النجم السوري تيم حسن، في مسلسل ”الهيبة”، تناسب الحدود التي وضعتها لنفسها في أي مشهد جريء، واصفة هذه المشاهد بأنها أقصى حد للجرأة.
وأوضحت النجمة اللبنانية في مقابلة إذاعية ببرنامج ”جمعتنا الحلوة“، الذي يذاع عبر أثير إذاعة ”أنغامي“، أن ”هذه المشاهد لم تزعج زوجها رجل الأعمال فريد رحمة“، مؤكدة أنه ”كان يحضر معها أثناء التصوير“.
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#سيرين_عبد_النور ل #جمعتنا_حلوة : المشاهد الجريئة التي قدّمتها مع #تيم_حسن هي أقصى حدّ لي كممثلة.. ونعم أنا سيدة شرقية وأرفض القبلات الحميمة على الشاشة! #cyrineabdelnour #aghaniaghani #firashaleemi #taimhasan #jam3etnahelwe #نور_رحمة #جبل_شيخ_الجبل #تيم_حسن #الهيبة #الهيبة_الحصاد #رمضان #فراس_حليمة #فريد_رحمة @cyrineanour @rahme_farid @carol_maroun @aghaniaghani @jam3etnahelwe @taimhasan
وأكدت سيرين أن ”لديها محظورات في التمثيل، فمثلًا مشاهد القبلات مرفوضة خاصة بعد زواجها من فريد رحمة“.
وشددت على أنها ”سيدة شرقية، وهذا من أهم أسباب عدم ظهورها بمشاهد القبلات الحميمة في أعمالها“، مشيرة إلى أنها ”تحافظ على مظهرها أمام ابنتها حتى لا تراها في هذا الموقف“.