النيابة المصرية تصدر أمرًا عاجلًا بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

أمرت نيابة التهرب من الضرائب المصرية، اليوم الخميس، بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي؛ لمطالبته بسداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات نيابة التهرب من الضرائب، قيام فاروق الفيشاوي بالمشاركة في مسلسلات ”أولاد الحلال، و“عفريت القرش“، و“قاتل بلا أجر“، و“حياة شمس الأنصاري“، إضافة إلى دعاية لإحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال بلغت ثلاثة ملايين و880 ألف جنيه.

واستدعت النيابة الفيشاوي أكثر من مرة، ولم يمتثل للحضور إلى مقر نيابة التهرب من الضرائب، مما اضطرها لإصدار قرارها بجلبه.