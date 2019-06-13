الفنان المصري ياسر صادق يدخل العناية المركزة

نُقل الفنان المصري ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في مصر، إلى أحد المستشفيات الخاصة بوسط القاهرة؛ إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكشف الفنان المصري إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تعرض ياسر صادق لأزمة، من خلال حسابه الخاص على ”فيسبوك“، إذْ كتب قائلًا: ”نسأل الله العزيز القدير أن يشفي الأخ الحبيب الزميل ياسر صادق، نسألكم الدعاء لهذا الرجل الكريم، دعواتكم أن يقوم بالسلامة“.

وقال إيهاب فهمي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن طبيعة المرض الذي تعرض له ياسر لن يتم تحديده حاليًا؛ لأن الأزمة الصحية كانت مفاجئة، وهو ما استدعى وضعه في غرفة العناية المركزة.

وأكد ”فهمي“، أن الأطباء يباشرون مهامهم تجاه حالته، حيث أجرى بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، ومن المقرر تحديد المشكلة خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن ياسر صادق، يترأس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية منذ يناير الماضي، بقرار تكليف أصدرته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لمدة عام.