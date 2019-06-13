الفنانة الكويتية مها محمد وزوجها يتعرضان للسرقة في تركيا (فيديو)

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تعرضت الفنانة والإعلامية الكويتية مها محمد، وزوجها للسرقة خلال تواجدهما في تركيا. وقالت مها عبر مقطع فيديو بثته على تطبيق ”سناب شات“، إنها سمعت صراخًا لحظة لعبها مع ابنتها، وعندما بدأت تنظر حولها قام شخص بسرقة الهاتف المحمول من جيبها. View this post on Instagram سرقة #مها_محمد وزوجها في #تركيا () ‏. @altwemeren…