منتج مسلسل ”الهيبة“ يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

أبدى المنتج صادق الصباح استعداد شركة ”صبّاح إخوان“ للعمل على موسم رابع من مسلسل الهيبة.

وأكد الصّباح في تصريحات صحفية، أن الممثل السوري تيم حسن سيشارك في الجزء الرابع، ”بعد النجاح الكبير الذي حققه، والتزامه مع الشركة المنتجة“، قائلا: ”بطلنا باق ونعدكم بجزء مشوق“.

وحول الاتهامات بالتكرار قال الصّباح خلال تصريحات صحفية: ”أنا بوعد الناس إننا ننهي العمل في المكان الناجح، ولن نخطئ بالتكرار ونقلل من نجاحنا، وفي شركة الصّباح نختار الأصعب ولن تكون صفة الرتابة حليفة الهيبة”.

وأضاف: ”ما زال البحث جار عن كاتب ومؤلف رئيسي، وذلك بعد انسحاب باسم السّلكا“.

وتابع أن ”الهيبة هو مشروع جماهيري، ومن الصعب خلق مثل هذا النوع من الدراما، حيث أصبح أبطاله أيقونات شعبوية“.