الفنانة الكويتية منى شداد تغادر السعودية (فيديو)

يبدو أن قرار منع الممثلة الكويتية منى شداد من الأنشطة والإعلام جاء أثناء تواجدها في الممكلة، إذ أدت العمرة والتقت الإعلامية السعودية روزانا اليامي.
وعلقت اليامي، على الجماهرية الكبيرة للفنانة الكويتية في السعودية، مشيرة إلى أنها لم تستطع التصوير معها منذ وصولها جدة من كثرة جماهيرها.
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الفنانة الكويتية تهنئ روزانا اليامي بالسلامة من الحادث وتؤدي مناسك العمرة ثم تغادر إلى بلادها #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #صور #trend #explor #photo #video #منى_شداد #monashadad #السعودية #saudi #saudiarabia #ksa #الكويت #kuwait #قطر #qatar #مني_شداد_تسي_للسعوديه #فنانة #فنانات #مشاهير #مشاهير_العرب #روزانا_اليامي #روزانا #rozana . . . @monashadad .. @majesty.rozana
وكانت شداد بطريقها إلى مكة المكرمة؛ لأداء مناسك العمرة، وهو ما وثقته عبر حسابها الخاص على انستغرام قبيل عودتها إلى الكويت فجر اليوم الأربعاء..
وتزامن ذلك، مع إعلان مشرف في الهيئة العامة للترفيه السعودية عن منع أي نشاط فني للشداد في المملكة على خلفية مقطع يعود تاريخه إلى العام 2017 ظهرت فيه الفنانة الكويتية، وهي تكيل المديح لقطر.