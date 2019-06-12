محمد عبده وخالد عبدالرحمن ورابح صقر يلتقون جمهور عرعر والقصيم بالسعودية  (صور)

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن مفاجآت جديدة لجمهور منطقتي عرعر والقصيم بالمملكة، إذ أعلن عن إحياء حفلات غنائية بتوقيع عدد من نجوم الطرب في السعودية.

وأفرج تركي آل الشيخ عن بوسترات هذه الحفلات، حيث يلتقي فنان العرب محمد عبده، ومخاوي الليل خالد عبدالرحمن، في حفل واحد بمنطقة القصيم يوم 14 حزيران/يونيو الجاري.

ويقام هذا الحفل في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية للشباب والعائلات، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، على أن تتوفر تذاكر هذا الحفل في فروع فيرجين ميغا ستورز بالسعودية خلال الساعات المقبلة.

فيما يلتقي النجم رابح صقر، والفنان السعودي الشاب عايض، جمهور عرعر يوم 20 حزيران/يونيو الجاري. ويجمع يوم 21 حزيران/يونيو أخطبوط العود عبادي الجوهر، بمخاوي الليل خالد عبدالرحمن، في حفل غنائي كبير، ويقام الحفلان في ساحة الرفاع بمنطقة عرعر في المملكة.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه تشهد العديد من النشاطات الفنية والترفيهية في السعودية هذه الفترة، بين الحفلات الغنائية والعروض المسرحية، وتستمر الفعاليات حتى تموز/يوليو المقبل.