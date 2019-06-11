عمرو دياب يُشعل ثاني حفلاته في جدة وسط حضور جماهيري لافت (فيديو وصور)

أحيا النجم المصري عمرو دياب، حفله الغنائي الثاني في مدينة جدة الساحلية في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم جدّة الغنائي، تُقام في الواجهة البحرية بمدينة جدة.

وامتلأت الصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله الرياضية التي احتضنت الحفل، بجمهور من الجنسين اختار عدد منهم الوقوف عند منصة الحفل لمصافحة ”أبو نورة“ كما يحلو لجمهوره الواسع في المملكة تسميته.

ووسط حضور جمهور كبير تغنى ”الهضبة“، وهو أشهر ألقابه، بعدد كبير من أغانيه التي يحفظها جمهور الوطن العربي عن ظهر قلب، وسط تفاعل لافت من الجمهور بترديد الأغاني معه أو بالتصفيق والصراخ في بعض الأحيان طوال أكثر من ساعتين من الغناء المتواصل.

وعلى المسرح في المدينة الرياضية بجدة افتتح عمرو دياب، الحفل بأغنية ”قمرين“، التي أطلقها عام ١٩٩٩، وتبعها بأغاني: ”شوقنا، والله بحبك موت، وهي عاملة ايه دلوقت، ده لو اتساب“، وغيرها.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب المغردون عن سعادتهم بالحفل، حيث نشروا مقاطع فيديو، للحفل، إضافة إلى العديد من التغريدات التي أطلقها محبو الهضبة.

#عمرو_دياب مطرب من الزمن القديم

ذكرتني بأيسكريم في ديسنمبر ???? — سعود الموسى (@un747) June 10, 2019

ويُعد هذا هو الحفل الثاني لعمرو دياب في جدة، بعد نجاح حفله الأول الربيع الماضي، والذي حضره حوالي ١٠ آلاف شخص، وها هو يعود في حفل ضخم كما وعد جمهوره.

يُذكر أن حفل عمرو دياب، هو الثالث بعد حفلي الفنان محمد عبده وحفل الفنانة أحلام ضمن فعاليات ”موسم جدة“ التي أطلقتها هيئة الترفيه وتتضمن مجموعة حافلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة والعالمية التي ستحتضنها المدينة المطلة على البحر الأحمر في الفترة من 8 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 18 يوليو/ تموز المقبل.