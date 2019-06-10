دينا الشربيني تتحدث عن عمرو دياب وتكشف رأيه في مسلسلها ”زي الشمس“ (فيديو)

تحدثت الفنانة المصرية دينا الشربيني، لأول مرة عن المطرب المصري عمرو دياب، موضحًة أنه شخص يُفرح من حوله، وكان يشاهد مسلسل ”زي الشمس“، ويشجعهم ويعطيهم طاقة إيجابية وهذا ساعدها شخصيًا على نسيان التعب.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية لها مع أبطال مسلسل ”زي الشمس“، عبر برنامج ”الحكاية“، الذي يُقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، على فضائية Mbc مصر، أن عمرو دياب سعيد جدًا بالمسلسل، منوهًة أنه وقف بجانبها كثيرًا لأنه بطبعه شخص جدع ويحب المجتهدين.

وأكدت أنه عندما كان يراها، مجهدة من التصوير يقول لها: ”قولي الحمد لله المسلسل ناجح إنتوا مكسرين الدنيا“.

وأشارت دينا الشربيني، إلى أن عمرو دياب، انبهر بالمسلسل وكان من أكثر الداعمين لها، مردفًة: ”عمرو دياب وشه حلو على أي عمل يضع به بصمته، حتى لو بمجرد التواجد فقط“.

وارتسمت على وجه دينا الشربيني ملامح الخجل والتوتر حين سألها الإعلامي عمرو أديب، عن مشاهدة الهضبة للمسلسل، حيث قال لها ”بيتفرج فين“، فأجابته قائلًة: ”ده حافظ المسلسل كله أكتر مننا“.

وتابعت: ”عمرو دياب صديق مقرب لي في حياتي، وكان داعم نفسي لي أثناء التصوير وكان دومًا يزيد من ثقتي في نفسي في لحظات تعبي من التصوير“، مستطردة: ”عمرو دياب كان سعيد بنجاح العمل أكثر مننا، وكان يتابعه بشغف“.

يُذكر أن مسلسل ”زي الشمس“ بطولة دينا الشربيني، وبمشاركة جمال سليمان وأحمد داوود وأحمد السعدني وسوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد مالك ومن تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.