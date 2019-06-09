الإعلامية السعودية روزانا اليامي تعود لمنزلها بعد الحادث (فيديو)

خرجت الإعلامية السعودية روزانا اليامي اليوم الأحد، من المستشفى، وذلك بعد تعرضها لحادث سير نتجت عنه إصابات في الوجه.

ونشرت اليامي عبر حسابها الخاص على سناب شات مقطع فيديو، وهي في طريقها للمنزل حيث قالت، “ الحمد الله خرجت وراجعة بيتي..الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه“.

وشكرت الإعلامية، جميع من سأل عنها وأرسل لها الهدايا والورود إلى المستشفى والمنزل.

وكشفت اليامي أن هاتفها قد انكسر خلال الحادث.

وكانت اليامي قد تعرضت يوم أمس السبت، لحادث سير، واكتفت بنشر صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“ لإصاباتها أثناء تلقيها العلاج داخل المستشفى، وعلّقت قائلة: ”تعرضت لحادث والحمدلله الذي نعطيه فيجزينا بحفظه وبعينه التي لا تنام، اللهم لا اعتراض“.