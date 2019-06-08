الفنانة اللبنانية قمر تثير الجدل بصورة جريئة على إنستغرام

شن متابعون هجومًا على الفنانة اللبنانية قمر، بعد أن واصلت إطلالتها الجريئة عبر صفحتها الرسمية بموقع نشر وتبادل الصور ”إنستغرام“ بصورة أكثر جرأة أثناء جلوسها أمام حمام سباحة صغير.

ونشرت قمر صورتها من الخلف وهي تجلس على حمام سباحة، مرتدية البكيني، في إطلالة تعد الأكثر جرأة لها، لتلقى انتقادات متابعيها.

وأوضحت قمر من خلال الصورة أنها تتواجد في المغرب، حيث اقتصر تعليقها على الصورة بكلمة moroco““ فقط، حيث اتهمها المتابعون بأنها تسعى لإظهار مفاتن جسدها.

يذكر أن قمر تشارك حاليًا في الفيلم المصري ”حملة فرعون“ الذي يعرض خلال موسم عيد الفطر المبارك، وهي دائمًا ما تثير الجدل بنشر صورها الجريئة بين لحين والآخر.