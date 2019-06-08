أرملة محمد نجم تتهم ”شيخ الحارة“ بالتسبب في وفاة زوجها.. ومسؤول البرنامج يرد (فيديو)

دار حديث بين ”حبيبة“، أرملة الفنان المصري الراحل محمد نجم، والإعلامي المصري وائل الإبراشي، خلال مراسم عزاء الفنان الراحل بمسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة، يوم الجمعة، أكدت فيه، أنها لن تترك حق زوجها.

وبحسب مواقع محلية، فإن أرملة الراحل، قالت لوائل الإبراشي: ”أنا لن أترك حقه، والله العظيم لن أترك حقه، أنت قلت لنجلي شريف عندما يتحسن والدك سيرد، ولكنه لم يقم، ومات، وبسبب ذلك لن أترك حق محمد نجم“.

وتعليقًا على هذا التصريح، كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان الراحل محمد نجم، لـ“إرم نيوز“، أن أرملة نجم، قصدت حلقة الفنان المصري أحمد آدم، في برنامج ”شيخ الحارة“، الذي قدمته الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة ”القاهرة والناس“، في شهر رمضان المنصرم.

وأضاف المصدر أن ”حبيبة“، لن تترك حق زوجها إزاء عرض برنامج ”شيخ الحارة“، لفيديو خاص بمحمد نجم، قال فيه إن أحمد آدم لا يستحق أن يكون فنانًا، وإنه يقلده في كثير من الأحيان، وليس لديه شخصية.

وأشار المصدر، إلى أن تصريحات أحمد آدم في الحلقة، تسببت في حُزن محمد نجم، ودخوله في غيبوبة أدت إلى وفاته، حيث قال ”آدم“، إن الفنان محمد نجم، دخل في مرحلة الشيخوخة ولا يستطيع التمييز بسبب كبر سنه وإنه بدأ ”يخرف“، موضحًا أنه يمتلك بعض الأسرار التي من الممكن أن تنهي حياة محمد نجم، الفنية.

وتابع المصدر، أن محمد نجم، أُصيب بحالة نفسية سيئة، ولذلك فإن أرملة الراحل، أكدت أن تلك التصريحات هي السبب وراء حدوث جلطة لمحمد نجم، لذلك قالت ”لن أترك حقه“.

من جانبه، ردّ الكاتب الصحفي محمد الشواف، رئيس تحرير برنامج ”شيخ الحارة“، على اتهامات أرملة محمد نجم، وذلك عبر حسابه الخاص على ”فيسبوك“، موضحًا أن البرنامج ليس طرفًا حقيقيًا في الأمر، وأن تصريحات أحمد آدم، هو المسؤول عنها.

وكتب ”الشواف“، قائلًا: ”أولًا، رحمة الله على الأستاذ محمد نجم رحمة واسعة وفنان عظيم خسرناه وغيبه الموت، ثانيًا، بعد حلقة الأستاذ أحمد آدم التي رد فيها على تصريح للأستاذ نجم بدون تجريح لم يطلب أحد من أسرة الفنان يرد معنا على كلام أحمد آدم ولا شريف أو بنت الأستاذ طلبت ترد ولا الأستاذ نجم جاء للبرنامج وسجل حلقة ولم نره ولا يعرفوا مكان الاستديو، ولو كانوا طلبوا الرد في البرنامج كان سيتم عمل حلقة مثل حلقة الأستاذ أحمد آدم، الذي يسأل هو عن تصريحاته وليس نحن“.

وأضاف رئيس تحرير برنامج ”شيخ الحارة”: ”ثالثًا، أين كانت أسرة الفنان منذ يوم ٢ رمضان إلى اليوم، ولماذا صبروا علينا ونحن لم نذع الحلقة“.

أولا رحمة الله على الأستاذ محمد نجم رحمة واسعة وفنان عظيم خسرناه وغيبه الموت..ثانيا بعد حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي رد… تم النشر بواسطة ‏‎M Abdelbaset ALshawaf‎‏ في الجمعة، ٧ يونيو ٢٠١٩

واستطرد: ”رابعًا، شكرًا لشيخ الحارة أنه ما زال مثار جدل وأي أحد عنده أزمة أو يحتاج للفضفضة يقول شيخ الحارة السبب، وتوضيح صغير لأننا لسنا طرفًا حقيقيًا في أي هراء منتظر، وحلقة الأستاذ أحمد آدم كانت يوم ٧ أيار مايو، والأستاذ نجم دخل المستشفى ٢٠ أيار مايو، هل يعقل أنه ظل مريضًا من يوم الحلقة إلى يوم ٢٠ أيار مايو؟“.