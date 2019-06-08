سما شوفاني.. من هي الفلسطينية المشاركة في برنامج ”ذا فويس إسرائيل“؟(فيديو)

شاركت الفتاة الفلسطينية سما شوفاني في برنامج ”ذا فويس إسرائيل“؛ ما أثار ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، بين من أشاد بصوتها وموهبتها، ومن ثارت حفيظته تطبيعها مع الكيان الصهيوني المحتل بمشاركتها في برنامج إسرائيلي كان في مقدورها المشاركة في نسخته العربية.. فمن تكون هذه الفتاة؟

تعرف سما عزيز شوفاني على نفسها عبر صفحتها على ”فيسبوك“ بأنها عازفة جيتار، مغنية، ومؤلفة مقطوعات موسيقية، تبلغ من العمر 20 سنة، وهي من مواليد مدينة الناصرة التي تعد من المراكز الرئيسية لعرب 48 في إسرائيل.

وتقول سما، في تصريح سابق، إنه ”صعب جدًا على الفنان أن يتطور في البلاد العربية“، معتبرة أنها تطمح لـ“الشهرة والعالمية“.

ووفقًا لوسائل إعلامية مهتمة بشؤون عرب 48، فإن سما حازت عام 2014 على المركز الأول في مسابقة المواهب الغنائية في مدينة الناصرة.

وعملت سما في السنوات الأخيرة على تأليف وتلحين مقطوعات موسيقية وغنائية، بالإضافة إلى أداء العديد من الأغاني المشهورة بأسلوبها الخاص باللغتين العربية والإنجليزية.

ولا تزال مسابقة ذا فويس إسرائيل مستمرة، حيث تخوض سما المرحلة المقبلة خلال الأيام القادمة.