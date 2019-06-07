براد بيت يُنذر أنجلينا جولي بتوقيع أوراق طلاقهما أو تعرضها لعقوبة مالية (صور)

وجه النجم العالمي براد بيت، إنذارًا إلى زوجته السابقة أنجلينا جولي، بتوقيع أوراق الطلاق أو المخاطرة بتعرضها لعقوبة مالية.

فبعد ما يقرب من 3 سنوات من طلاقهما، يُقال إن براد (55 عامًا)، ”سئم وتعب“ على نحو متزايد من جولي البالغة من العمر (44 عامًا)، التي تُماطل في إجراءات طلاقها شهرًا بعد شهر، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وشجع براد محاميه على مطالبة القاضي بوضع اللمسات الأخيرة على الموعد النهائي لتوقيع أنجلينا على أوراق طلاقهما، ودفع غرامة كبيرة إذا لم تفعل ذلك، وفي أبريل/ نيسان الماضي، أفيد أن القاضي جون أوديركيرك مدد قضية براد وأنجلينا أمام المحكمة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

من جانبه، قال مصدر لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية: ”لقد كان صبورًا بشكل لا يصدق طوال عملية الطلاق، على الرغم من دفعه إلى حدوده في العديد من المناسبات“.

يأتي ذلك بعد أن زعمت صحيفة ”ذا صن“، أن أنجلينا جولي أرادت أن تُبطئ عملية الطلاق على أمل استعادة قلب بيت.

وكان براد وأنجلينا قد تقابلا خلال فيلم Mr And Mrs Smith لعام 2005، وتزوجا في فرنسا عام 2014، وفي عام 2016 تقدما بطلب الطلاق.