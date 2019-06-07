وفاة عازف البيانو الشهير في موسيقى البلوز دكتور جون‎

المصدر: أ ف ب

توفي عازف البيانو في مجال الجاز، دكتور جون الخميس، بعدما متع الجماهير في مدينته نيو أورلينز والمهرجانات الدولية بعزفه المميز وصوته الأجش، على ما أعلنت عائلته.

وقد توفي عازف البلوز جراء أزمة قلبية عن 77 عامًا على ما جاء في بيان رسمي، بث على حسابه الشخصي في خدمة ”تويتر”.

وقد خاض مالكوم جون ماربيناك المعروف بدكتور جون، عدة أنواع موسيقية من البلوز إلى بوب جاز مرورًا بالبوغي ووغي والروك أند رول.

وأدخل الفنان صاحب الصوت الأجش المميز السايكيديلك روك إلى موسيقى مدينة نيوأولرينز في الستينات، كما عرفها على موسيقى الفانك في السبعينات.

وقد فرض نفسه عازفًا أساسيًا في نيو أولرينز بفضل مزجه بين الفانك الروك والهودو، سائرًا على خطى كبار آخرين في العزف على البيانو من أمثال فاتس دومينو.

وقد فاز بعدة جوائز غرامي وكان يشارك في أهم مهرجانات الجاز العالمية، وعانى من مشاكل إدمان ما أدخله السجن سنتين لحيازته مخدرات.