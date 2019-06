شاهد.. علا الفارس تثير الجدل بصورة عند قبر والدها

View this post on Instagram

أثارت الصحفية الأردنية علا الفارس، جدلًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صورة وهي تجلس بجانب قبر والدها، بدون حجاب. . ونشرت "علا" صورة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي تجلس بجوار قبر والدها، مرتدية ملابس سوداء، وأرفقت الصورة بتعليق قائلة: "عاهدتك بعهد الله.. وعلى العهد باقون". . وانتقد متابعو علا مظهرها الخارجي الذي اعتبروه "لا يليق بمكان مثل المقابر".