نهى نبيل تعترف بفشلها في التمثيل وتروي قصتها مع داوود حسين (فيديو)

ظهرت الإعلامية الكويتية نهى نبيل، في فيديو عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“، لترد على أسئلة متابعيها، التي كان أحدها حول أسباب رفضها عمل حساب لنجلتها الصغيرة ”دانا“، على ”السناب“، وردّت بأن صغر عمرها هو سبب رفضها، حيث إنها لن تجيد استخدام التواصل الاجتماعي في هذا العمر.

وانتشر الفيديو الذي ظهرت فيه ”نهى“، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ”إنستغرام“، حيث أجابت عن سؤال آخر غريب، يدور حول اختيارها إذا كانت جهازا كهربائيا، فماذا ستفضل؟، وفاجأت ”نهى“ متابعيها بأنها تختار أن تكون ”غسالة“، لرغبتها في التنظيف.

واعترفت الإعلامية الكويتية، بأنها لا تصلح للعمل كممثلة، قائلة: ”رحم الله امرء عرف قدر نفسه.. أنا فاشلة“، مشيرة إلى أن أول شخص طلب منها دخول مجال التمثيل، كان الفنان الكويتي داوود حسين، في عام 2005، أي قبل زواجها.

وقالت ”نهى“، إنها تؤمن بالقضاء والقدر، ليس بالعين والحسد، مشيرة إلى أن ذلك نابع من ثقتها في أن ما يجري لها مكتوب عليها حدوثه، دون استطاعة من أحد في تغييره.