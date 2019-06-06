رسالة للجمهور السعودي من أنغام

أحيت المطربة المصرية أنغام حفلا غنائيا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ثاني أيام عيد الفطر، بمركز الملك فهد الثقافي، بالمشاركة مع الفنان السعودي، رابح صقر.

وقدمت أنغام مجموعة من أغانيها الجديدة، التي ما تفاعل معه الجمهور، وصفق لها كثيرا، كما ردد الحضور خلفها العديد من أغاني ألبومها الأخير.

وطالب الجمهور من الفنان رابح صقر، في نهاية فقرته وتقديمه الفنانة المصرية، بأداء أغنية ”دويتو“ مع ”أنغام“، وقدَّم الثنائي المبدع معًا أغنية ”أصعب جرح“، وتألقت أنغام في الحفل، بالأغاني المصري والخليجي مثل ”هتقول لربنا إيه“ و“سيدي وصالك“ و“أكتب لك تعهد“، و“لاتهجي وحبايبنا“ و“ياريتك فاهمني“ و“بقول نسياك“.

وغردت الفنانة المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ شاكرة جمهور الرياض قائلة: ”‏شكرًا جمهور الرياض الغالي، العيد عيدين معاكم“.

وتغادر الفنانة الكبيرة أنغام المملكة العربية السعودية، متجهة إلى الكويت لإحياء حفل جماهيري كبير هناك ثالث أيام العيد.