نجوم الفن يهنئون ”إرم نيوز“ بحلول عيد الفطر المبارك (فيديو)

وجه عدد من نجوم الفن في الوطن العربي، التهنئة لموقع ”إرم نيوز“ وقرائه والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت الفنانة المصرية شاهيناز لـ“إرم نيوز“: ”كل سنة وأنتم طيبون وبخير وعيد سعيد عليكم جميعًا“، بينما هنأ الفنان الأردني إياد نصار، جمهوره قائلًا: ”كل سنة وأنتم طيبون وعيد سعيد على الجميع“.

أما الفنانة التونسية هند صبري، فقالت: ”كل سنة وأنتم طيبون وعيد سعيد عليكم“، فيما هنأت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي ”إرم نيوز“ قائلة: ”عيد سعيد على الجميع ويا رب الأهل دائما متجمعين“.

ويظهر في فيديو ”إرم نيوز“ كوكبة من الفنانين الذين حرصوا على توجيه التهنئة للأمة الإسلامية، أبرزهم أحمد عز ونهال عنبر ومحمد سراج وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني وغيرهم.