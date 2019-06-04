الدكتورة خلود تتلقى هدية باهظة الثمن من زوجها بمناسبة عيد الفطر (فيديو)

تلقت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، هدية باهظة الثمن من زوجها أمين، بمناسبة حلول عيد الفطر.

ونشرت الدكتورة خلود عبر حسابها في ”إنستغرام“ صورًا لسيارة من نوع ”رولز ريس“، معلقة عليها بالقول: ”باركولي سيارة أحلامي اليوم عيديتي.. الحمدالله الحمدالله.. رولز رويس“.

وأضافت: ”أقوى وأحلى سيارة بالعالم وما في منها إلا واحدة بس مالتي أنا كل شي unique .. بنفسجي.. شفتو بنفسجي من بعيد يعني أنا.. أوف المعنى الحقيقي للانصهار والانهيار والذوبان .. يارب يارب يرزقكم كل شي تتمنون شعور جميل“.

وباركت لها الفنانة الإماراتية أحلام على السيارة، معلقة: ”يعطيك خيرها ويكفيك شرها يارب“.

من جانبهم، أعرب عدد من متابعي الدكتورة خلود على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم مما وصفوها ”حالة البذخ والتباهي الدائم من قبلها هي وزوجها بالهدايا باهظة الثمن“.

وعلق أحد المتابعين قائلًا: ”اشكد كنت أحب أشوفك متواضعة.. صايرة بقمة والتباهي“.

وكتب آخر: ”مبروك عليج وتتهنيين بيها بس هيج حرام اكو ناس حتى ملابس العيد ماشترت.. مو عاد يحصلون سيارة نادرة ما في منها“.