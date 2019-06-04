ناصر القصبي يوجه رسالة لجمهورة عقب بث الحلقة الأخيرة من ”العاصوف“

وجّه الفنان السعودي ناصر القصبي، رسالة إلى جمهوره ومتابعيه، عقب إذاعة الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني لمسلسله الدرامي ”العاصوف”، الذي لاقى ترحيبًا ومشاهدة كبيرة، وانتقادات أيضًا جرّاء بعض الأخطاء التي وقع فيها.

وقال القصبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”شكرا لكم جميعًا.. ومشاعر الحب والتقدير التي أحاطتنا طوال عرض العاصوف.. وباسمي وباسم فريق العمل أقول لكم شكرًا لهذا الحب.. كل عام وأنتم جميعًا بخير وصحة وسلام“.

شكراً لكم جميعاً و مشاعر الحب و التقدير التي أحاطتنا طوال عرض العاصوف . وبأسمي وبأسم فريق العمل أقول لكم شكراً لهذا الحب كل عام وأنتم جميعاً بخير و صحة و سلام — ناصر القصبي (@algassabinasser) June 3, 2019

وأثار مسلسل ”العاصوف“ في جزئه الثاني، حالة من الجدل عدة مرات، أبرزهن كانت في الحلقة 15، التي تضمنت تفاصيل قصة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عامًا.