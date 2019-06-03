إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي في قضية ”فيديوهات خالد يوسف“‎‎

أخلت محكمة المحاكم المصرية سبيل الإعلامية رنا هويدي، بكفالة 50 ألف جنيه، ما يعادل 3 آلاف دولار؛ على خلفية اتهامها بارتكاب فعل فاضح في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ”فيديوهات خالد يوسف“.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة التحريض على الفسق ونشر مواد إباحية على شبكة الإنترنت.

وكان متابعو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو إباحي، منسوب لها بصحبة مخرج مصري شهير، قيل إنه خالد يوسف وظهرت رنا برفقته في أوضاع مخلة، دون التحقق من صحة ما فيه.

على إثر ذلك، ألقت السلطات الأمنية في مصر، القبض على هويدي، في مطار القاهرة بداية العام الجاري أثناء محاولتها مغادرة البلاد.

وتعد المذيعة المتهمة الخامسة في القضية المتهم فيها كل من الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان والراقصة كاميليا وجميعهن تورطن في فيديوهات مخلة مع المخرج المذكور والهارب خارج البلاد على إثر هذه القضايا.