رفع الإيقاف عن شيرين عبدالوهاب وعودتها للغناء رسميًا‎

قال الدكتور حسام لطفي، محامي المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، إن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، قررت رفع الإيقاف عن موكلته شيرين، وعودتها للغناء رسميًا اعتبارًا من تاريخ اليوم 2 يونيو.

وأوضح البيان الذي أرسلته نقابة المهن الموسيقية، لمكتب المحامي حسام لطفي، أن مجلس النقابة عقد جلسة بتاريخ 29 مايو الماضي، وانتهت الجلسة إلى رفع الإيقاف عن المطربة المصرية، إلى أن صدر القرار رسميًا اليوم.

وجاء في البيان: ”السيدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو 2019، رفع الإيقاف وحفظ التحقيق، وإذ نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير“.

وحمل البيان توقيع المستشار علاء عامر من الشؤون القانونية، والمايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، قد قررت توقيف الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن الغناء، اعتبارًا من تاريخ 21 مارس الماضي، وأحالتها للتحقيق لما نسب إليها من اتهامات مسيئة لمصر.

وأضافت نقابة المهن الموسيقية، بحسب قرار التوقيف، أن المطربة المصرية وجهت إساءات للدولة المصرية على هامش حفلها الأخير الذي أقيم بدولة البحرين.

وأخذ الأمر منحنى آخر، في التحقيقات حيث استمرت قرابة الشهرين وذهبت شيرين برفقة زوجها المطرب حسام حبيب، إلى إحدى الجلسات وأدلت بأقوالها فيما نُسب إليها، وتوالت التحقيقات التي ضمن مستشارين من أمن الدولة، إلى أن تم رفع الإيقاف وحفظ التحقيق.

واتهم المحامي المصري سمير صبري المطربة شيرين عبدالوهاب بالتطاول على مصر، ونشر أخبار كاذبة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري، وذلك في بلاغ قدمه ضدها للنائب العام المصري.

وقال صبري، في بلاغه الموجود على مكتب النائب العام للتحقيق فيه: ”من المعروف أن للفن دورًا فعالًا، إذ يعد الفنان سفيرًا لبلده ووطنه بالخارج، ولكن للأسف، ضربت المدعوة شيرين عبدالوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط، وبأسلوب رخيص، إذ إنها أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين، أساءت لمصر عندما صرحت: (أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن)“.

وأضاف المحامي: ”المدعوة شيرين عبدالوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة، بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر، وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية، بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة“.

وطلب صبري التحقيق في الواقعة، وسماع شهادة السيدة كريمة رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي (الشاهدة على الواقعة)، وإحالة المبلّغ ضدها عقب ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة.

يُذكر أن شيرين عبدالوهاب أحيت حفلًا غنائيًّا في البحرين، ضمن مهرجان ربيع الثقافة، وقدمت عددًا كبيرًا من أغانيها منها: ”نساي“، و“أنا مش بتاعة الكلام ده“.