سخرية واسعة من دينا الشربيني بسبب ملابس عمرو دياب (صور)

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني سخرية واسعة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ارتدائها ملابس الفنان عمرو دياب نفسها التي ظهر بها في إعلان شركة «فودافون» الأخير في شهر رمضان، والتي شاركته الإعلان ومجموعة من الفنانين.

وظهرت دينا ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني «زي الشمس»، والذي يعرض أيضًا ضمن مسلسلات رمضان والتي تجسد فيه شخصية ”نور“ بزي مشابه لما ارتداه الهضبة في إعلانه الرمضاني، وهو عبارة عن ”قميص جينز“ وبنطال ”أوف وايت“، في لقطة مؤثرة وهي تبحث عن قاتل شقيقتها ”فريدة“ في الإتيليه الخاص بها.

وأثارت الصورة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال الناشط طارق رمضان محمد:“ دينا الشربيني استلفت قميص وبنطلون عمرو دياب اللي صور بيهم الإعلان علشان تصور بيه مشهدا من المسلسل بتاعتها من قلت الهدوم اللي عندهم مش لقيين يا جماعة“.

وأضاف أحمد أبو بكر:“نفس الشكل ونفس القماش كمان على فكرة أنا ترزي رجالي بس ده رجالي وده حريمي وده رجالي وفيه زراير رجالي وفيه زراير حريمي برده“،

كما قال باسل الجندي:“ ميصحش كدة القميص شيك ورجالي على عمرو والقميص أشيك وحريمي على دينا آه والله.. زي مبؤقلكم كدة.

وليست هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها دينا الشربيني ملابس ”الهضبة“ حيث سبق وظهرت خلال نفس المسلسل وهي ترتدي بيجاما باللون الأسود مع دوائر بيضاء تشبه إلى حد كبير القميص الذي ارتداه ”الهضبة“ في أحد حفلاته قبل أشهر.

وترك المتابعون الكثير من التعليقات الطريفة، لافتين إلى أنها ”سرقت القميص“ وبأنها ”اشترته من المحل نفسه“، وأشار البعض إلى أنها قصدت اختيار طبعة القماش نفسها، خاصة أن القميص الذي ارتداه النجم المصري أحدث جدلاً كبيراً حينها.

كما ظهرت دينا الشربيني خلال حفلات عمرو دياب بأبو ظبي، وهي ترتدي جاكت كان يرتديه الأخير في بوستر ألبومه ”أحلى وأحلى“، والذي قام بطرحه عام 2016.

وتشارك دينا الشربيني هذا العام في بطولة مسلسل زي الشمس مع أحمد السعدني وجمال سليمان وريهام عبد الغفور وسوسن بدر والمخرج سامح عبد العزيز.