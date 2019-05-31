خالد الصاوي ينهال على رامز جلال بالضرب وحلقته في ”الشلال“ تواجه سوء حظ (فيديو)

أوهم فريق عمل برنامج المقالب الشهير ”رامز في الشلال“، الذي يُقدمه الفنان المصري رامز جلال، عبر فضائية Mbc مصر، الفنان خالد الصاوي بالمشاركة في إعلان لأحد المشروبات الغازية، حيث تم الإيقاع به في مقلب لن تمحوه ذاكرته.

وسخر رامز جلال، في مقدمة الحلقة، من ضيفه، واصفًا إياه بأنه ضمن عباقرة العالم الذين يصابون بالجنون من شدة تقمصهم للشخصيات التي يؤدونها.

كما سخر الفنان المصري من لحية خالد الصاوي وبنطاله الذي وصفه بأنه غير مناسب للقميص الأسود الذي يرتديه.

وسقط خالد الصاوي في النهر وسط رعب شديد، حتى جاء رامز مرتديًا ثوب رجل الإنقاذ، ورافقه في ”الزودياك“ داخل الشلال، وأكد رامز أن من سوء حظ خالد في تصوير حلقة اليوم هطول ”السيول“ في جزيرة بالي الإندونيسية.

وفي فقرة ”الغوريلا“، التي يتنكر فيها رامز جلال، حاول خالد مواجهتها وكأنه سيضربها، إلا أن فريق عمل البرنامج أخذ منه العصا، فقام بخلع ”الحزام“ الذي يرتديه لمواجهة الغوريلا، وهو ما دعا رامز للكشف عن وجهه.

وانهال خالد الصاوي على رامز جلال بالضرب فور الكشف عن وجهه، إلا أنه لم يستطع الاستمرار حيث أعرب عن محبته لرامز كثيرًا.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، والذهاب إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، ما يصيبهم بالهلع والرعب.