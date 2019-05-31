ممثلات خطفن الأضواء للمرة الأولى في دراما رمضان 2019

منحت مسلسلات رمضان لهذا العام فرصة لبروز عدد من الممثلات الجدد إلى ساحة الدراما المصرية بشكل خاص، عبر الأدوار التي قدمنها في الموسم الحالي الذي غاب عنه عدد من كبار الممثلين والممثلات، وفيما يلي عدد من أبرز الممثلات الصاعدات لهذا الموسم/

هنادي مهنا

تعد الممثلة المصرية الشابة هنادي مهنا، أبرز تلك المواهب التي نجحت في لفت الأنظار إليها بالسباق الرمضاني هذا العام، بعد ظهورها في دور «أمل خليل كتخة» بمسلسل زلزال للفنان محمد رمضان، وقد شاركت أيضًا في مسلسلات ”حكايتي“ مع ياسمين صبري، و“بركة“ مع عمرو سعد.

ملك حسن

جسدت دور ”كارما“ ابنة فريدة في مسلسل ”زي الشمس“، وهي التجربة الأولى لها، وتعد أصغر الوجوه الجديدة هذا العام إن لم تكن أصغرهن، ممن حصلن على مساحة أدوار كبيرة.

روزالين البية

برزت في الدور الذي جسدته بمسلسل ”قابيل“ برفقه الفنان محمد ممدوح، وأمينة خليل، ويعد المسلسل أول عمل درامي تشارك به روزالين لتصبح أحد أكثر الوجوه الجديدة خطفًا للأنظار.

ريم خوري

ظهرت بدور تمارا في مسلسل ”الكاتب“ مع باسل خياط ودانييلا رحمة، ورغم أن تمارا قتلت في الحلقة الأولى، إلا أنّ القصّة كلها تدور حولها، وظهرت في عدّة مشاهد، بدت فيها متمكّنة من أدائها.

ملك بدوي

برزت هذا الموسم بعد مشاركتها في مسلسل ”الزوجة 18″، وجسدت فيه شخصية ”ريم“ الشقيقة الصغرى لـ“حمزة“ الذي يلعب دوره الفنان حسن الرداد.

سالي رشاد

شاركت هذا العام في عملها الفني الثاني بمسلسل ”الزوجة 18″، والتي لفتت الأنظار هذا العام، علمًا بأنها شاركت في دور صغير العام الماضي بمسلسل ”لدينا أقوال أخرى“ مع يسرا.