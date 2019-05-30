حسام حبيب: عمرو دياب لم يهنئني على زواجي وهذا ما أحبه بشرين

كشف الفنان المصري حسام حبيب، تفاصيل من أزمة زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب من عمرو دياب.

وقال حبيب في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”عائشة شو“ عبر فضائيتي النهار والقاهرة والناس، إن شيرين ”كانت تهزر وقتها في حفل زفاف خاص، وأحد الأشخاص صوّر فيديو ونشره لأنه شخصية مريضة، كما أن هناك بعض الأشخاص ينفخون في النار، وهو ما حوّل الأمر من هزار لجد وتضخمت الأزمة“.

وأضاف أنه ”لم يتدخل في الأزمة بين عمرو دياب وزوجته شيرين، لأنه لن يستطيع أن يجلس أمام الهضبة، ويسمعه يقول له زوجتك مخطئة، وهي كذلك“.

وأشار إلى أن عمرو دياب لم يهنئه على زواجه من شيرين، مضيفًا: ”كيف أقبل تهنئة عمرو وأنا أعلم أنه غاضب من زوجتي؟“.

من جانب آخر، لفت حسام حبيب إلى أنه ”تجمعه علاقة صداقة قوية جدًا بالموزع الموسيقي محمد محمد مصطفى، طليق زوجته شيرين عبدالوهاب، كما أن علاقته بشيرين جيدة جدًا، وهذه من الأشياء التي جذبته لها في البداية، فهناك علاقة متحضرة بينها وبين طليقها بسبب أطفالهما“.