نورة العميري تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان دون علم أهلها (فيديو)

كشفت المغنية والممثلة الكويتية، نورة العميري، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، موضحًة أنها لم تتحدث عن تلك الفترة سابقًا؛ لأنها لا تريد أن يأخذ الجمهور حالتها المرضية بتعاطف؛ لأنه هذه ليست شخصيتها.

وأوضحت المغنية الكويتية، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”خليك صالح“، الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد، يوميًا في رمضان، أنها عاشت حياتها بشكل طبيعي منذ إصابتها بالمرض قبل 6 سنوات.

وشددّت على أن أهلها لم يعلموا طبيعة المرض؛ لأنها أرادت أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، رغم مرورها بتعب شديد.

وأوضحت أن ”المرض ابتلاء من الله، والله لا يبتلي إلا من يُحبه“، مشيرة إلى أنها مرت بحالة نفسية صعبة إلا أنها استعادت ثقتها بنفسها وشُفيت قبل موعدها.

وعن مواصفات زوج المستقبل، قالت إنها لو أُعجبت بشخص مثل والدها ستتزوجه، بغض النظر عن مذهبه وأمواله.

وعن الحُب، قالت إن لغة العيون هي التي تكشف عن الحب الحقيقي؛ لأنها أصدق من القلب، منوهًة أنها لا تعيش حالة حب، ولكن إطار الحب من وجهة نظرها يحتاج لترتيب أن يكون هناك بيت وعائلة.

واستطردت قائلًة إنها دخلت مجال الأعمال من خلال العمل في الاكسسوارات منذ 7 سنوات، وكانت تبيع بكمية كبيرة، حيث قالت ضاحكة: ”شغالة نصب واحتيال من زمان“.