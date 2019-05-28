انتصار الشراح تكشف حقيقة خلافها مع حياة الفهد.. وتؤكد: هذا المسلسل مليء بالفضائح (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية، ”انتصار الشراح“ حقيقة وقوع خلاف بينها وبين مواطنتها الفنانة حياة الفهد، موضحة أنه ”لم يكن هناك خلاف بالمعنى الحقيقي، ولكن البعض حاولوا الإيقاع بينهما“.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: ”حياه الفهد وصل لها كلام أنني لا أريد العمل معها.. وبالصدفة التقينا على طاولة الطعام في سلطنة عمان، فقالت لي أنا أطلبك للعمل معي وأنت تقولين لا.. قلت لها لا يمكن أن أقول لك ذلك، وهذا الكلام غير صحيح“.

وأوضحت أنها من المستحيل أن ترفض العمل مع فنانة بقدر حياة الفهد، مشيرة إلى أنها توافق على العمل معها دون أي شروط أو حتى السؤال عن أي تفاصيل خاصة بباقي فريق العمل.

وأضافت أنها كانت تتمنى ألا يتم عرض مسلسل ”إفراج مشروط“ في شهر رمضان، لأنه مليء بالفضائح التي دفنت ولم يكن هناك داع لإظهارها.

يذكر أن مسلسل ”إفراج مشروط“ تدور أحداثه حول 4 فتيات ترعرعن في دار للأيتام، أصولهن مجهولة، كبرن وفي داخلهن رغبة عارمة لاكتشاف هويتهن، والوصول إلى أسرهن بعد أن عشن حياة مشبعة بالغموض.