لطيفة تكشف حقيقة خلافاتها مع أحلام

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، حقيقة خلافاتها مع المطربة الإماراتية أحلام، واصفة تلك الخلافات بـ“الخاصة“.

وقالت لطيفة خلال استضافتها ببرنامج ”عائشة شو“، الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، عبر فضائيتي ”النهار“ و“القاهرة والناس“، إنها ”التقت أحلام في المطار وتحدثتا سويًا إلى أن زالت الخلافات بينهما“.

وأضافت أنها ”تتبادل الزيارات مع أحلام، وتتناقشان في أمور كثيرة وتطبخان سويًا“.

من جانب آخر، ردت الفنانة التونسية، على اتهامها باستغلال نجاح المطرب الشعبي المصري أحمد شيبة، من خلال أغنية ”آه لو لعبت يا زهر“، وعمل ديو معه بعنوان ”ياللي“، بعدها مباشرة، مشددة على أن الأغنية الأخيرة ”ناجحة بدون أحد“.

وأشارت إلى أن اختيار أحمد شيبة لـ“الديو“ جاء بعد ترشيح الفنان عصام كاريكا له، مضيفة أنهما ”كانا وقتها في الأستوديو وسألها: تحبي تغني مع شيبة، فقالت له: أنا بحب صوته جدًا وهو موهوب“.

وتابعت أن ”عصام كاريكا اتصل به وكان بالصدفة في القاهرة وقريب من الأستوديو، وعندما سمعت الأغنية بصوته أعجبتني جدًا ولهذا السبب قدمنا الديو معًا“.

وأعربت لطيفة، عن ندمها على عدد من الأغاني التي عُرضت عليها ورفضت غناءها وحققت نسبة نجاح كبيرة، لافتة إلى أن الشاعر فوزي إبراهيم، عرض عليها ”أخاصمك آه“ لكنها رفضتها.

وأكدت أنها ”سعدت جدًا بالنجاح الذي حققته الأغنية بصوت نانسي عجرم، لأنها تحبها على المستوى الشخصي والفني“.