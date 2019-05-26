أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

طمأن الفنان المصري، أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، جمهور الفنانة المصرية رجاء الجداوي، على حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية نُقلت على إثرها للمستشفى.

وبشأن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، قال أشرف زكي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إنها لا زالت متواجدة في مستشفى الصفا بالمهندسين، حيث أجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة بعد شعورها بالإجهاد.

وأضاف زكي، أنه يتابع مع الأطباء حالتها الصحية أولًا بأول، وكلف الفنان منير مكرم، بمتابعة أي تطورات صحية لها، مشيرا إلى أنها ستغادر المستشفى يوم غد.

وكانت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، قد تعرضت لوعكة صحية مفاجِئة أمس، نقلت على إثرها للمستشفى.