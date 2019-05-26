أبرزهم بيومي فؤاد.. فنانون خاضوا الدراما والإعلانات في رمضان 2019

بعد مرور ثلثي شهر رمضان الكريم، الذي يخوض فيه نجوم الفن السباق الدرامي والإعلاني، ويشهد منافسة كبيرة بين عدد من برامج التوك شو، ومن خلال المتابعة الحصرية، نجد أن هناك عددًا كبيرًا من النجوم استطاعوا التواجد في السباق الرمضاني بشكل أكبر، حيث تمكنوا من الجمع بين الأعمال الدرامية والإعلانات.

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز نجوم الوسط الفني الذين استطاعوا الجمع بين الإعلانات الرمضانية والسباق الدرامي، خلال شهر الصيام، الذي يشهد منافسة حادة بين نجوم الوسط الفني.

محمد رمضان

استطاع محمد رمضان، الجمع بين عمل درامي ببطولته وخوض إعلان لإحدى أكبر شركات الاتصالات العاملة في مصر، وأصبح إحدى واجهاتها وظهر هذا العام في عدد من النسخ الإعلانية لنفس الشركة، وشاركه فيها الممثل العالمي جان كلود فاندام، بجانب بطولته لمسلسل ”زلزال“ مع الفنانة حلا شيحة، وماجد المصري.

دينا الشربيني

استطاعت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، الجمع بين أكبر إعلان لإحدى شركات المحمول الكبرى العاملة في مصر، بجانب الفنان عمر دياب، لتثير من جديد موجة من التساؤلات حول علاقتها بالهضبة، وبطولتها لمسلسل ”زي الشمس“ الذي ينافس بقوة وتؤدي فيه دور محامية تقتل شقيقتها الفنانة التشكيلية، فتبدأ البحث لمعرفة الجاني.

كريم عبدالعزيز

كذلك تواجد الفنان كريم عبدالعزيز في شهر رمضان من خلال عملين، أحدهما إذاعي والثاني إعلاني، حيث يعتبر الوجه الإعلاني لإحدى شركات الاتصالات المصرية منذ 3 سنوات، ويقدم إعلانه مع الفنان ماجد الكدواني.

كما يشارك في بطولة مسلسل إذاعي ”توأم روحي“ أمام الفنانة سوسن بدر، رغم خروج كريم من سباق الدراما بمسلسل الزيبق2؛ بسبب انشغاله بتصوير مسلسل الفيل الأزرق 2.

بيومي فؤاد

تواجد الفنان بيومي فؤاد من خلال أكثر من عمل درامي، وكذلك عملين للدعاية والإعلان لشركتين عاملتين في مصر.

ويشارك فؤاد في دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل ”بدل الحدوتة تلاتة“ مع الفنانة دنيا سمير غانم، ومسلسل ”الواد سيد الشحات“ للممثل أحمد فهمي، كما يشارك مع النجم حسن الرداد في مسلسل ”الزوجة 18″، ويظهر كضيف شرف في مسلسل ”سوبر ميرو“ مع النجمة إيمي سمير غانم.

ويشارك بيومي في إعلان لإحدى شركات الملابس، إضافة لإعلان لإحدى شركات المياه الغازية.

عبدالرحمن أبو زهرة

كذلك يشارك الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، في أكثر من عمل درامي، وكذلك إعلاني خلال السباق الرمضاني الجاري، حيث يشارك الفنان محمد رجب في مسلسل ”علامة استفهام“ وأيضا يشارك الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل ”حدوتة مرة“ ويشارك في مسلسل ”بركة“ للفنان عمرو سعد.

كما شارك أيضًا الفنان القدير في إعلان تبرعات لإحدى المؤسسات الخيرية التابعة للأزهر الشريف، وأيضًا إعلان لإحدى الشركات الغازية.

سوسن بدر

شاركت الفنانة سوسن بدر بإعلان لإحدى شركات الاتصالات وعملين دراميين إحدهما إذاعي والثاني تليفزيوني، وتشارك بدور أم تخفي الكثير من الأسرار في مسلسل ”زي الشمس“ أمام الفنان أحمد صلاح السعدني ودينا الشربيني، وقد حظي دورها على إشادة الجمهور والنقاد.

كما شاركت كريم عبدالعزيز مسلسله الإذاعي ”توأم روحي“ وشاركت أيضًا في حملة إعلانية لشركة اتصالات مصرية مع الفنان عمرو دياب وأشرف عبدالباقي.

حلا شيحة

كما تمكنت الفنانة المصرية حلا شيحة من الجمع بين عمل درامي وآخر إعلاني، حيث شاركت الفنان محمد رمضان بطولة مسلسل ”زلزال“ الذي ينافس بقوة في السباق الدرامي، بمشاركة نسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة ”سينرجي“ لمالكها تامر مرسي.

كما شاركت أيضًا في إعلان أحد المستشفيات الخيرية في إعلان جمع أكثر من فنان.

أمنية خليل

نجحت الفنانة أمنية خليل في الجمع أيضًا بين عمل درامي وآخر إعلاني، حيث تشارك الفنان محمد ممدوح مسلسل ”قابيل“ الذي يشهد نسبة مشاهدة عالية، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، أشرف نصر وكريم يوسف وإخراج كريم الشناوي، وبطولة محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج وعلي الطيب ونهى عابدين وتامر نبيل وأحمد كمال وبسنت شوقي وآخرين.

كما شاركت أيضًا في إعلان ضخم لأحد المستشفيات الخيرية تحت الإنشاء، والتي تساهم في علاج المرضى المصريين بالمجان.

ريهام عبدالغفور

تمكنت الفنانة ريهام عبدالغفور من التواجد في رمضان من خلال إعلان شاركت فيه الهضبة عمرو دياب ومسلسل درامي شاركت فيه دينا الشربيني، وتلعب ريهام دور ”فريدة“ في مسلسل ”زي الشمس“، والتي تقوم فيه بدور فتاة تتزوج من خطيب أختها مما يخلق بينهم شقاق، لكنها تشعر بالندم والرغبة، ولكنها تقتل في ظروف غامضة، وقد شاركت ريهام في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات العالمية، وأيضًا إعلان إحدى المستشفيات الخيرية.

أحمد فهمي

وجمع الفنان أحمد فهمي بين عمل درامي وإعلاني في رمضان، حيث قدم بجوار مسلسل ”الواد سيد الشحات“ إعلانًا لإحدى شركات المياه الغازية، وشارك معه في الإعلان الفنان عبدالباسط حمودة وزاب ثروت ومصطفى قمر بأصواتهم فقط.

وظهر أحمد فهمي فيه بأكثر من شخصية، حيث يقلد هؤلاء النجوم الثلاثة في طريقة اللبس والحركات، بينما يؤدون الأغاني التي تظهر خلال الإعلان، ولا يظهر سوى صوتهم الحقيقي فقط.

ويشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل ”الواد سيد الشحات“ بطولة هنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن وهو من إنتاج شركة ”سينرجي“، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.

درة

ونجحت أيضًا الفنانة درة في الجمع بين عملين دراميين وإعلان لإحدى الشركات الخاصة، حيث تشارك درة في المسلسل التونسي المايسترو، المعروض على القنوات التونسية.

المسلسل يجمع بين الدراما وعالم الموسيقى، تدور أحداثه حول مشاكل الأطفال الأحداث، حيث يصور مآسي وأحلام هؤلاء الأطفال الذين تلقي بهم الحياة كضحايا أو مذنبين في مراكز إصلاح الجانحين ليكبروا بين قضبان السجون، وتقدم درة دور ”رقية“ وتعمل إخصائية اجتماعية.

كما تشارك في بطولة المسلسل السوري الحرملك، من بطولة جمال سليمان وباسم ياخور وسامر المصري وأحمد فهمي، بينما تغيب عن المشاركة في الدراما المصرية هذا العام، بعد أن قدمت نسر الصعيد، العام الماضي.