رامي عيّاش يكشف سبب هجومه على ألبوم فيروز ورفضه برامج الأطفال(فيديو)

قال المطرب اللبناني رامي عيّاش، إنه رفض تجديد تعاقده مع ”ستوديو الفن“، رغم ظهوره معهم خلال البرنامج في بداية حياته الفنية، للحفاظ على علاقته معهم، مضيفًا أنه لا يريد أن تنشأ خلافات بينهما.

وأضاف، المطرب اللبناني، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”عايشة شو“، الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، عبر فضائيتي ”النهار والقاهرة والناس“، أنه أنشأ شركة لاكتشاف المواهب، بالمغرب، لأنه أكثر بلد عربي مليء بالمواهب، قبل انتشار البرامج الموجودة.

وأكد عيّاش، أنه اكتشف من خلال شركته 19 موهبة، تمت الاستعانة بهم في مشروعه ”مسرح لبنان“، بشكل يومي.

وبشأن هجومه على الألبوم الأخير للفنانة الكبيرة فيروز، بعدما تم وصفه بأنه ”غلاف“ للأغاني، قال رامي عيّاش، إن فيروز ليست ملكا لعائلة ولا طبقة، ولا موسيقى، فهي ملكنا كلنا.

وأوضح أن حديثه عنها كان من باب الغيرة عليها، مشيرا إلى أنه لم يسمع من الألبوم سوى أغنيتين فقط، وليس من المعقول أن تكون هذه هي أغاني فيروز.

وتابع ”عيّاش“، أنه ليس من حق أحد أن يغني لفيروز ويشوهها، ولكن من حق أي شخص أنه يغني لفيروز ويدندن بأغانيها حتى ولو لم يكن مغنيًا، دون أن ينشر نشازه.

وأعلن السبب الحقيقي، وراء هجومه على مواطنه المطرب فارس كرم، عبر صفحته الشخصية على ”تويتر“، حيث قال خلال المقابلة: ”أنا لا برد على الهجوم أو الانتقادات أو الشتائم وياريتني ما رديت، ولكني أحترم الرجل الذي يحكي الكلمة الحلوة من زملائه“.

وأضاف عيّاش، أنه دائمًا بمكان الدفاع عن الناس، ورغم ذلك قام بأداء واجب العزاء له في وفاة والده، لأن الصلح شيء والواجب شيء آخر، وفق تعبيره.

وأوضح أنه وفارس، أبناء جبل، ولن ينسى أحدا بموقف حزن، مشددّا على أن فارس لو طلب منه عيونه سيعطيها له، وفارس تعب في حياته ونجح، وأنا أيضًا تعبت في حياتي ونجحت ولو تقابلت معه سينتهي الأمر.

وحول مهاجمته لبرامج اكتشاف مواهب الأطفال، قال إنها بمثابة ”دبحة للطفولة“، مضيفًا أنه يخاف مما مرّ به في طفولته.

وتابع: ”أنا بدأت في سن صغيرة، في عمر الـ14 عامًا، ولو لم يكن أهلي بجانبي وأسرة متينة، كنت ضعت، ولكني أضعت بعض الوقت والله سبحانه وتعالى أعادني“.

وأكد الفنان عياش، أن النجومية تؤثر على هؤلاء الأطفال في دراستهم وحياتهم، والأطفال تحركهم النجومية والمشكلة أن هذه البرامج تنساهم ويظهر نجم آخر منهم.