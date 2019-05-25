بشرى تدخل في نوبة بكاء هستيري تحت أقدام غوريلا رامز (فيديو)

انضمت الفنانة المصرية بشرى، لضحايا مقدم برامج المقالب الشهير رامز جلال، وذلك في حلقة اليوم من برنامجه ”رامز في الشلال“، الذي يُعرض عبر فضائية mbc مصر.

وسخر رامز جلال، من بشرى، في الحلقة حيث أكد أن كل جيل في الوسط الفني له فلتاته كالغناء والتمثيل لشادية، والتمثيل والإنتاج لماجدة الصباحي، أما بشرى فتمثل وتغني وتنتج وتقدم برامج، رغم أنها خريجة سياحة وفنادق.

وأضاف: إن معشر الفنانين طيبين، فتركوها تأكل عيش إلا أنها أصبحت مديرة لمهرجان الجونة السينمائي“.

وتم إيهام بشرى، بأنها تصور إعلانًا لاحد المنتجات، ولكنها وقعت في مقلب رامز، عندما سقطت في النهر، وسط حالة من الرعب والصراخ، وخلال رحلة إنقاذها بالمركب، تعرضت لضيق في التنفس، وتعرض المركب للتوقف؛ بسبب امتلاء بعضه بالمياه.

وفي فقرة ”الغوريلا“، دخلت في حالة هلع كبير، واستغل رامز، رعبها وتمادى في تخويفها، وعندما كشف عن وجهه، دخلت في نوبة بكاء هيستيري، وقالت له: ”حرام عليك، مصر كلها وأنجلينا جولي هيفرحوا فيا، والشرايح اللي هركبها على حسابك“.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، والذهاب إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، ما يصيبهم بالهلع والرعب.