محمد رمضان يرد على هجوم ليلى غفران بشأن ”ابن حلال“

قال الفنان المصري محمد رمضان إنه يحترم مشاعر المطربة المغربية ليلى غفران، بشأن مقتل ابنتها خاصة أنها ما زالت تعيش أحزانها، رافضًا اتهامها له بأنه كوّن نجوميته على حسابها من خلال مسلسله ”ابن حلال“ الذي قالت إنه يروي قصة مقتل ابنتها.

وأضاف رمضان في تصريح خاص لإرم نيوز، أن الجمهور المصري يعرفه قبل مسلسل ”ابن حلال“، حيث قدّم العديد من الأعمال السينمائية منها: ”ساعة ونص، والألماني، وقلب الأسد“، مضيفًا أنه لا يُنكر فضل مسلسل ”ابن حلال“ في تحوله الدرامي التلفزيوني ولكن المسلسل لم يتناول قصة مقتل ابنتها.

وأوضح أنه لا يقبل على نفسه تحقيق أي نجاح على حساب أوجاع وأحزان أحد، فقد تكون القصة متشابهة، لكن المتهم في المسلسل لم يتم إعدامه كما حدث في الحقيقة، لكنه كان مظلومًا ودافع عن نفسه حتى آخر نفس.