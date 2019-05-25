ميغان ماركل لن تلتقي ترامب خلال زيارته لبريطانيا.. ما الأسباب؟

أفادت الصحف البريطانية، اليوم السبت، أن الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، لن تلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا خلال زيارتهما للمملكة المتحدة، في الـ3 من حزيران/يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن ترامب سيلتقي بالملكة إليزابيث الثانية وزوجها وولي عهدها الأمير تشارلز وزوجته كاميليا، إضافة إلى الأمير وليام وزوجته وشقيقه الأمير هاري، وبقية أفراد العائلة الملكية، خلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام.

وسيقوم ترامب بزيارته الثانية لبريطانيا برفقة زوجته وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر وأطفالهما تيفاني وإيريك ودونالد، وسيجتمع أيضًا مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي قبل أيام قليلة من تقديم استقالتها، وفقًا لصحيفة ”مترو“.

وقالت الصحيفة إنه ”من المقرر أن يحضر الأمير هاري حفل غذاء تقيمه الملكة في حديقة قصرها على شرف ترامب ومرافقيه، لكن زوجته ميغان ماركل لن تحضر هي وطفلها آرشي، الذي لم يتجاوز من العمر 4 أسابيع عند وصول ترامب لبريطانيا“.

وأوضحت الصحيفة أن ماركل كانت ضمن عدد من الممثلين والممثلات الأمريكيين الذين انتقدوا ترامب، إذ وصفتهُ خلال مقابلة تلفزيونية في عام 2016 بـ“محتقر النساء“.

وذكرت الصحيفة، أن الملكة إليزابيث ستكسر البروتوكول الملكي، بالترحيب بترامب في حديقة القصر الملكي بدلًا من تنظيم موكب عربات خيول له لأسباب أمنية.