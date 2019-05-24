جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار لهذا السبب (فيديو)

عاتب المطرب السوري جورج وسوف، مواطنته أصالة، لانتقادها للجيش السوري، مشددًا على أنه ليس لديه خلافات معها، ولا يغير منها فنيًا.

وأوضح المطرب السوري، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”عائشة شو“، الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان: ”أصالة تغني حلو، وأفرح لنجاحها، ولكن عندما علمت أنها ترغب في العودة إلى وطنها، فرحت، ولكن ألوم عليها لأنه كان يجب عليها أن تعتذر من الذين أخطأت في حقهم، للشعب السوري، ولجيش سوريا“.

ووصف جورج، برامج ”الهواة“ بالتجارية، وأنها لا تهتم بتنمية المواهب، مضيفًا: ”الولد لما بينجح لا يتابعوه ولا ينتجوا له أغاني“.

وأكد أنه من الممكن أن يقبل الانضمام لهيئة تحكيم أحد برامج اكتشاف المواهب، بشرط توقيعهم ضمانات بالإنتاج للفائز ومتابعته.

وعن الصداقة وعدم الوفاء قال: ”جبت حمار في البيت وسميته باسم صديقي غير الوفي“، منوهًا أن أجمل مراحل حياته كانت بعد سن الخمسين لأنه تعلم فيها الكثير رغم مرضه في هذه الفترة.

وتابع أنه ينسى مرضه عندما يصعد على المسرح، متابعًا: ”طول ما ربنا بيعطيني نفس هغني واللي قالوا جورج لازم يعتزل بيقول كده من حبهم ليا“.

وبشأن غناء وائل جسار، له في بداياته قال: ”معرفش مين وائل جسار ده ويغني أغنياتي براحته هو حر“.

ورفض جورج وسوف، ظهور زوجته للأضواء، مضيفًا: ”أرفض هذا السؤال من الأساس، ولا أقبل الحديث عن زوجتي في وسائل الإعلام“، مشددًا على أنه لو لديه ”فتاة“، وصوتها مميز سيزوجها ولن يجعلها تغني.

وأكد أنه لن يتوقف عن زيارة مصر، وسيدشن مركز له في القاهرة، لأنه يعتبر أن مصر أمْ الفن الأصيل وبها الكثير من المثقفين والمبدعين.

وتحدث عن راغب علامة، قائلًا إنه نجح في وقته لأنه لم يكن هناك نجوم ينافسونه إلا أنه تمكن من الاستمرارية، التي تعتبر أصعب كثيرًا من النجاح، منوهًا أنه لا يوجد خلاف مع راغب حول أغنية ”توأم روحي“، واصفًا إياه بالصديق الذي يسأل عنه دائمًا.

وأوضح أنه لم يندم على حياته الشخصية إطلاقًا، مردفًا: ”تعلمت واستفدت كثيرًا من أخطائي“.

ووسط وصلة من الضحك قال: ”أخطات عندما تزوجت مرتين فقط وكان لازم أتزوج مرة ثالثة“، موضحًا أنه لم يعش طفولته، وأنه يعشق كرة القدم ويشجع نادي برشلونة الإسباني.

وعن ما يحلم به قال: ”نفسي في برنامج يمحي الفقر من الدنيا كلها“، وأضاف: ”لازم نرجع الطرب الأصيل بدل القرف اللي بنسمعه دلوقتي وطرب زمان دواء للروح“.

ورفض التعليق على الوسط الفني حاليًا، مشددًا على أنه لا يتدخل في حياة أحد من أصدقائه الفنانين.