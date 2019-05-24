عودة حساب ”شرطة المشاهير“ بعد أسابيع من وفاة مؤسسه

تفاجأ عدد من متابعي“شرطة المشاهير“ على ”إنستغرام“ من عودة الحساب بوضع لوحة لصورة مؤسس الصفحة الشاب اللبناني، راغد قيس.

ورحل راغد قبل عدة أسابيع وضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بتغريدات عن الشاب الذي عرف عنه إقلاق راحة العديد من الفنانين العرب من خلال حسابه على إنستغرام.