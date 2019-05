عودة حساب ”شرطة المشاهير“ بعد أسابيع من وفاة مؤسسه

View this post on Instagram

تفاجأ عدد من متابعين "شرطة المشاهير" على انستغرام من عودة الحساب بوضع لوحة لصورة مؤسس الصفحة الشاب اللبناني، راغد قيس. ورحل راغد قبل عدة أسابيع وضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بتغريدات عن الشاب الذي عرف عنه إقلاق راحة العديد من الفنانين العرب من خلال حسابه على انستغرام.