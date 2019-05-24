إعلامي سعودي يشبه شمس الكويتية برامز جلال.. والأخيرة ترد (فيديو)

كشفت الفنانة شمس الكويتية عن رفضها الظهور في برنامج يذاع عبر القنوات الفضائية في رمضان، بسبب التنمر والانتقاد اللاذع دون أن تذكر اسمه.

جاء ذلك بعد سويعات من انتقاد الإعلامي السعودي طارق الحربي لها في برنامجه “رادار طارئ” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، مشبهًا إياها بالفنان رامز جلال في مسلسلها ”هايبر لوب“.

وقالت شمس الكويتية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”توتير“: ”‏برنامج رفضت أطلع فيه، مسوين فيها ينقدون ويتنمرون“.

وتابعت عبر حسابها: ”لو وافقت أطلع معاهم كان قالوا نجمة الموسم.. والله لو أنا من الي يحبون الأكشن أطلع من موبايلي محادثات أخليهم مسخرة كلهم“.

ورغم ظهورها في برنامج ”عايشة شو“ مع الإعلامية عائشة عثمان، المذاع على قناة النهار، إلا أنها أكدت رفضها الظهور في برنامج آخر، ما أثار التكهنات حول اسم البرنامج الذي رفضت شمس الظهور فيه، فتوقع البعض أنه ”شيخ الحارة“ الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وأخرون توقعوا أنه برنامج رامز جلال ”رامز في الشلال“ بعد تشبيه طارق حربي لها برامز جلال واعتمادها على الصرخات التي تحدث في برنامجه.

وكان الإعلامي السعودي طارق الحربي، قد انتقد دور شمس، في مسلسل هايبر لوب وشبهها برامز جلال، مضيفًا: ”يجينا رسائل كثيرة يسألون عن برامج ومسلسلات ما نتكلم عنها ومسلسلات نطنشها”.

ووضح مثالًا عن بعض المسلسلات التي لا يذكرها في برنامجه، وهي التي رصد فيها أخطاء كثيرة، من بينها ذكر مسلسل “هايبر لوب”.

وعرض ”الحربي“ بعض مشاهد من المسلسل تضمن صراخ الفنانة الكويتية شمس، وانتقد صراخها في حلقات المسلسل، قائلًا: ”شنو تبونا نقول.. صراخ وإزعاج ولا كوميديا ولا رامز جلال، نقلد رامز جلال يصيحون كلهم ما أدري“.

مسلسل ”هايبرلوب“ يعرض على قناة mbc1 في رمضان ويرصد بشكل طريف عبر اسكتشات كوميدية وساخرة، الأحداث الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية في سلسلة من الفقرات، التي تحتوي على العديد من الحديث الغنائي في قالب كوميدي، وهو من بطولة أسعد الزهراني، حبيب الحبيب، عبدالمجيد الرهيدي، محسن الشمري، بشير غنيم، الفنانة شمس الكويتية، وتأليف خلف الحربي.