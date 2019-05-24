بسبب فتيات إفريقيات.. ماجد المصري يرد على اتهامه بالعنصرية (فيديو)

أعرب الفنان ماجد المصري عن أسفه، بعد اتهامات العنصرية التي طالته خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما روى واقعة الـ3 بنات الإفريقيات خلال لقائه ببرنامج ”شيخ الحارة“ منذ أيام.

وقال ماجد في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ معقبًا: ”وقعت في زلة لسان، ولم أقصد الإساءة لأصحاب البشرة السمراء والأفارقة بشكل خاص“.

وأضاف: ”أعتذر لكل شخص جرحته بكلامي دون قصد، عندما حكيت القصة لم أكن أتوقع ردة الفعل هذه، الموقف لا يقلل من البنات الإفريقيات وصاحبات البشرة السمراء، بقدر ما كان يمثل مفاجأة بالنسبة لي، لأنني توقعت شيئًا ووجدت شيئًا آخر“.

وتابع: ”كان هدفي الضحك والمرح، ولكن بعدما تحول الأمر إلى اتهامات بالعنصرية، فهذا يجبرني على الاعتذار وتوضيح موقفي، لأنني أعتز بالأفارقة وأصحاب البشرة السمراء ولا يمكن أن أقلل منهم“.

يذكر أن ماجد المصري رد على سؤال ببرنامج ”شيخ الحارة“ عن أكثر المواقف المضحكة التي مر بها، مشيرًا إلى أن صديقه دبر له مقلبًا، عندما أخبره بأن هناك 3 فتيات يردن مقابلته في ساعة متأخرة، فطالبه بأن يأتي بهن إلى سيارته، وكن يغطين وجوههن، وعندما ركبن السيارة وجدهن إفريقيات، فطالبهن بالنزول، بطريقة مهينة.