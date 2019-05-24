بسبب ”مشاهد جريئة“.. روان مهدي ترد على ناقدي دورها في ”ماذا لو“ مع منذر رياحنة (فيديو)

برّرت الفنانة العراقية روان مهدي، أداءها للمشاهد الجريئة التي رصدها الجمهور لها مع الفنان الأردني منذر رياحنة، بمسلسل ”ماذا لو“، وعرضتها إلى انتقادات حادة، من قبل جمهورها بالوطن العربي.

وقالت روان في لقاء تلفزيوني: ”أحترم رأي الكل.. وكل واحد له قناعاته ومبادؤه في الحياة، ولكن كل شي في الإنسان يتغير قلبه يتغير مشاعره تتغير مع الظروف ومع الحياة“.

وتابعت: ”أنا لا أقصد إثارة الجدل، ولكني تفاعلت مع الشخصية في المسلسل، اللي كانت بتتطلب هذه المشاهد وتأديتها بتلك الرومانسية.. فهذا كاركتر والقصة هكذا“.

وأردفت الفنانة العراقية: ”وش في غلط بالمشاهد ما كان في شي خارج عن المألوف والمسلسل يعتبر عربي عندنا نجم عربي وأنا ممثلة اعتبر عربية“.

جدير بالذكر أن بعض المشاهد من مسلسل ”ماذا لو“، أثارت ضجة واسعة بين الجمهور حول أداء النجمين منذر رياحنة وروان مهدي للقطات رومانسية، اعتبرها الكثيرون جريئة وغير ملائمة للأجواء الرمضانية.