خالد الصاوي: ”قطع لسان“ كل من يصف مبارك بالخائن (فيديو)

أعرب الفنان المصري خالد الصاوي، رفضه وصف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بـ“الخائن“.

وقال الصاوي في مقابلة تلفزيونية خلال برنامج ”شيخ الحارة“ المذاع عبر فضائية ”القاهرة والناس“: ”قطع لسان كل من يصف مبارك بالخائن“.

وشدد على أن مبارك ”بطل عسكري، ويستحق كل الأوسمة التي نالها، ولا يحق لأحد سحبها منه“.

من جانب آخر، كشف الصاوي، أسباب اختفائه عن الدراما التلفزيونية الرمضانية منذ 3 سنوات، موضحًا أن ”خطأ وقع منه وتسبب في غيابه عن الدراما في العام الأول، وفي العام التالي لم يكن جاهزًا، إلا أن الغياب هذا العام ليس له تفسير“.

وأشار إلى أنه ”يمكن أن يقبل بأدوار معينة بسبب المال، وفي ظروف أخرى لو كان لديه أموال ما كان فعل ذلك“، لافتًا إلى أن أجره لم يرتفع إلا في السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه ”لا يمانع بالظهور كبطل ثان أو ثالث في أي مسلسل خارج شهر رمضان أو أي فيلم“.