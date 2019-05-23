جورج وسوف يكشف أصعب محطات حياته.. ويرفض الغناء لفيروز

قال المطرب السوري جورج وسوف، إن الله أعطاه الموهبة وهذه مسؤولية، عليه أن يُقدمها بإخلاص، مشيرًا إلى أنه تخلى عن ”العصبية“، بعض الشيء.

وأضاف سلطان الطرب، خلال حلقته في برنامج ”عايشة شو“ الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، أنه لم يحلم أن يكون بهذه النجومية أو هذا المستوى، الذي وصل إليه، معبرًا عن فرحته؛ بسبب نجاحه في هذا الطريق الذي اختاره، ولذلك يحاول أن يقدم شيئًا جيدًا.

وأكد جورج، أن ”هناك محطات مهمة في حياته الفنية، ومنها أغنية كلام الناس، التي تعتبر الأبرز في مشواره“، مشيرًا إلى أنه ”ضمها للألبوم كآخر أغنية وأخذها كمالة عدد، لكنها لاقت نجاحًا كبيرًا“.

وعن أصعب محطة في حياته، قال: ”كانت عندما أجريت عملية جراحية في الفخذ، ومرت بخير، وأيضًا آخر وعكة صحية منذ 7 سنوات، ومرت بخير أيضًا، لإيماني بالله وقضائه“.

وأوضح أن من وقف بجانبه في محنة مرضه كثيرون ومنهم زوجته وأولاده والكثير من أحبابه، ومن الفنانين كلهم سألوا ومن لم يسألوا فقد سامحهم وكأنهم سألوا.

وأكد جورج وسوف، أن الندم ليس موجودًا في قاموس حياته، موضحًا أنه صريح وسيظل هكذا طوال حياته.

وأعلن عن تجهيزه لعدد من الأعمال الفنية، وأنه سيطرح ألبومه الجديد على طريقة الأغاني السينجل.

ووصف زياد الرحباني، بأنه عبقري وموسوعة، مضيفًا: ”كل أعماله رأيتها وأحبها ولو كان يصور أعماله كانت ستفرق من الأرض للسماء، منوهًا أن هناك مشروع أغاني بينهما قريبًا، وأن هذا شرف له أن يكون اسمه بجانب اسم زياد رحباني.

ورفض جورج وسوف، الغناء للفنانة الكبيرة فيروز، قائلًا إنها عظيمة وذات تاريخ كبير لكني لن أغني لها وأقع في هذا الفخ، مضيفًا: ”لن أستغلها كما فعل آخرون على السوشيال ميديا“.

وأكد جورج وسوف، أنه لا يريد أن يخوض أبناؤه المجال الفني؛ لأنه هذا الوسط متعب حسب وصفه، كما أن أبناءه لديهم عملهم كل في مجاله، نافيًا وجود شائعات أو خلافات معهم.