بالفيديو.. سلاف فواخرجي تكشف عن حالتها الصحية بعد حادث ”خط ساخن“

ظهرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي في مقطع فيديو بذراع مكسورة وملفوفة بجبيرة، بعد غياب استمر 5 أيام، منذ تعرضها لإصابة بالغة، دخلت على إثرها المستشفى؛ بسبب إصرارها على تنفيذ أحد مشاهد الأكشن بنفسها، وهو من المشاهد الصعبة في مسلسل ”خط ساخن“، دون الاعتماد على ”دوبلير“. . . ونشرت فواخرجي، مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، ظهرت خلاله بآثار الحادث، قائلة: ”أنا الحمد لله بخير.. ما متعودة كتير أسجل فيديو بس حسيت أن اليوم لازم أطلع وأحكي.. لأنه صار فيه إصابة في العمل وما هي سهلة لكن الحمد لله.. الله تلطف.. وأنا مليحة الآن.. وبشكر كل اللي اتصل واطّمن عليا“. @sulaffawakherji #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #سوريا #دمشق #صور #حوادث #أكشن #مشاهير #أخبار_مشاهير #فن #فنانات #مشاهير_العرب #الوسط_الفني #syria #damascus #trend #news #اصابة #مسلسل #مسلسلات #خط_ساخن #سلاف_فواخرجي #sulaffawakherji