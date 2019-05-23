بالفيديو.. سلاف فواخرجي تكشف عن حالتها الصحية بعد حادث ”خط ساخن“

ظهرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي في مقطع فيديو بذراع مكسورة وملفوفة بجبيرة، بعد غياب استمر 5 أيام، منذ تعرضها لإصابة بالغة، دخلت على إثرها المستشفى؛ بسبب إصرارها على تنفيذ أحد مشاهد الأكشن بنفسها، وهو من المشاهد الصعبة في مسلسل ”خط ساخن“، دون الاعتماد على ”دوبلير“.

ونشرت فواخرجي، مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، ظهرت خلاله بآثار الحادث، قائلة: ”أنا الحمد لله بخير.. ما متعودة كتير أسجل فيديو بس حسيت أن اليوم لازم أطلع وأحكي.. لأنه صار فيه إصابة في العمل وما هي سهلة لكن الحمد لله.. الله تلطف.. وأنا مليحة الآن.. وبشكر كل اللي اتصل واطّمن عليا“.

وأرفقت فواخرجي، الفيديو، بتعليق قائلة: ”شكرًا لكل إنسان اطّمن وسأل.. شكرًا للهفتكم وخوفكم وحبكم.. وإذا بتحبوني شوي فأنا بحبكم أكتر.. والحمد لله دائمًا وأبدًا“، وانهالت عليها آلاف التعليقات عقب نشرها الفيديو بلحظات، والتي جمعت بين الدعاء لها والاطمئنان عليها، معبرين عن فرحتهم بعودتها وظهورها مرة أخرى، بعد نبأ الحادث الأخير.

وكانت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، قد تعرضت منذ أيام، خلال تنفيذ أحد المشاهد الصعبة في مسلسل ”خط ساخن“ بنفسها، للسقوط من شاحنة على الأرض، حسبما يستدعي المشهد، وتعرضت خلاله لرضوض في جسدها، ومنحها الأطباء إجازة خاصة للنقاهة.

جدير بالذكر أن سلاف فواخرجي كانت قد أعلنت منذ فترة خلال لقاء تلفزيوني، عن تفاصيل مشكلتها مع ”خادمتها“ التي هددتها بالقتل، لافتة إلى أن هذه المشكلة استمرت 9 سنوات، حيث كانت تساعدها تلك الخادمة في أمور المنزل لمدة 12 عامًا، وكان ابنها ”حمزة“ طفلًا صغيرًا، وشقيقه ”علي“ مولودًا، موضحة أن علاقتها مع الخادمة كانت جيدة، حتى أنها كانت تناديها باسمها.